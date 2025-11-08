Тренер «МЮ» Аморим высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в 11-м туре АПЛ.

«Я думаю, что мы можем выиграть любой матч. Нужно работать над каждой деталью, чтобы побеждать в каждой игре. Всё очень плотное — и сверху, и снизу. Три недели могут всё изменить. Так и произошло. Четыре недели назад разговор был совсем другим. Поэтому сосредоточимся на матче с «Тоттенхэмом». Мы можем там выиграть? Я думаю — можем. Сделаем всё, чтобы победить в следующей игре», — приводит слова Аморима Daily Mail.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 8 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.