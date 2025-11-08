Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Флориана Вирца высказался о первых матчах сына за «Ливерпуль»

Отец Флориана Вирца высказался о первых матчах сына за «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии

Отец полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца Ханс-Йоахим Вирц поделился впечатлениями от первых недель сына в АПЛ.

«С самого начала я думал о том, чтобы подождать и посмотреть, как пройдут первые десять матчей в чемпионате. Невероятная скорость, динамика, переходы — это произвело сильное впечатление в первых играх. Дистанции и темп были значительно выше. Стиль игры порой сильно отличается: всё выглядит менее организованным, но гораздо больше ориентированным на скорость. Думаю, турнирная таблица чётко показывает, что в этой футбольной машине ещё есть пространство для улучшений. Но механизмы со временем настроятся, я надеюсь. Он настолько хороший игрок, что сможет адаптироваться к требованиям и получать удовольствие от игры так же, как в Бундеслиге.

Важно, что Арне Слот поговорил с Флорианом и объяснил, насколько он ценит его. Он показал, как видит их совместную работу — и это убедило Флориана», — приводит слова Ханса Виртца Bild.

В текущем сезоне немец провёл за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Материалы по теме
Директор «Байера»: Вирц бы точно перешёл в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android