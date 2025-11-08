Отец Флориана Вирца высказался о первых матчах сына за «Ливерпуль»

Отец полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца Ханс-Йоахим Вирц поделился впечатлениями от первых недель сына в АПЛ.

«С самого начала я думал о том, чтобы подождать и посмотреть, как пройдут первые десять матчей в чемпионате. Невероятная скорость, динамика, переходы — это произвело сильное впечатление в первых играх. Дистанции и темп были значительно выше. Стиль игры порой сильно отличается: всё выглядит менее организованным, но гораздо больше ориентированным на скорость. Думаю, турнирная таблица чётко показывает, что в этой футбольной машине ещё есть пространство для улучшений. Но механизмы со временем настроятся, я надеюсь. Он настолько хороший игрок, что сможет адаптироваться к требованиям и получать удовольствие от игры так же, как в Бундеслиге.

Важно, что Арне Слот поговорил с Флорианом и объяснил, насколько он ценит его. Он показал, как видит их совместную работу — и это убедило Флориана», — приводит слова Ханса Виртца Bild.

В текущем сезоне немец провёл за «Ливерпуль» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.