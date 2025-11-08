Скидки
«Это пойдёт ему на пользу». Радимов — о невызове Захаряна в сборную

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну пойдет на пользу невызов в сборную России.

«Я бывал в такой же ситуации, когда в Испании играл. Тебя не вызывают в сборную — у тебя есть возможность быть на глазах у тренера две недели. Захаряну лучше остаться там — это пойдёт ему на пользу. Тем более в последних матчах он выходит, с ним забивают, сегодня он усилил игру, например. Ему нужно показывать тренеру, что он может еще прибавить и помочь команде», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Товарищеские матчи сборной России против команд Чили и Перу пройдут 12 и 15 ноября.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 6 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Действующее трудовое соглашение российского футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7,5 млн.

