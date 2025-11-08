Аршавин объяснил вызов вратаря «Балтики» Бориско в сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о первом вызове в национальную команду вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско.

«Балтика» пропускает мало из‑за стиля игры, плюс они здорово выступают. Команда меньше всех пропускает. Поэтому её вратаря заслуженно вызвали. Он ещё на предыдущий сбор должен был попасть, но по каким‑то причинам пал выбор на других, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

25-летний голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско в текущем сезоне провёл в воротах своей команды все 14 матчей чемпионата России, пропустив в них шесть голов. Девять игр вратарь отыграл «на ноль».

