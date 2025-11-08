Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аршавин рассказал, кого бы заменил в заявке сборной России на ноябрьские матчи

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о заявке сборной России на ноябрьские товарищеские матчи, предложив свои изменения во вратарскую линию команды.

«Я бы отметил, что не хватает Адамова. Вратарь занял основное место в «Зените», играет без ошибок в этом сезоне. Он должен занимать место Гудиева в этой четверке​​», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четыре голкипера: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодар» Станислава Агкацева.

В ноябре российская национальная команда проведёт товарищеские матчи со сборными Перу и Чили. Игра с Перу состоится 12 ноября, с Чили — 15 ноября.

