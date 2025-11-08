«Сложно объяснил выбор Карпина». Радимов — об игроке, невызов в сборную которого удивил

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал игрока, невызов которого в национальную команду России его удивил.

«Удивительно, что нет Мостового. Он здорово смотрелся в последних играх. Сложно объяснить выбор Карпина. Мостовой пропускает второй сбор. Если раньше он не имел места в составе «Зенита», то сейчас стабильно играет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. В последних пяти матчах Андрей оформил 3+2 по системе «гол+пас».

Напомним, 23 октября 2025 года неизвестные в масках попытались похитить Мостового у супермаркета на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленники схватили его за руки и хотели силой затолкать в микроавтобус. Мостовой оказал сопротивление и таким образом избежал похищения.

