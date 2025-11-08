«Он будет испытывать трудности». Аморим — об адаптации Шешко в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о трудностях адаптации форварда Беньямина Шешко.

«Я понимаю, как обстоят дела в футболе, и он будет испытывать трудности — это нормально. У него нет опыта здесь, и первый удар — когда все говорят, что ты очень хорош, что ты «следующая большая звезда», а потом попадаешь в один из самых сложных клубов. Если ты не показываешь результат каждую неделю, тебе будут говорить много всего: легенды клуба, эксперты, СМИ, и иногда они правы.

Иметь возможность понять, что это нормально, и при этом сохранять уверенность в себе — очень сложно для молодого игрока, особенно для того, кто стремится контролировать всё. Он хочет контролировать всё, а это невозможно. Конечно, никто не любит это слышать, но он немного испытывал трудности, и это факт. Так что давайте воспринимать это нормально. Это не персонально, это ни о чём личном. Именно это я пытаюсь объяснить игрокам», — приводит слова Аморима Daily Mail.

В текущем сезоне Шешко провёл за «МЮ» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два мячя и сделал одну результативную передачу.