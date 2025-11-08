Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал лучшего нападающего России

Аршавин назвал лучшего нападающего России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вингер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о вызове в национальную команду форварда «Динамо» Москва Константина Тюкавина, назвав его лучшим нападающим России.

«Глобально Тюкавин лучший нападающий России — по своим игровым качествам. Просто у него травма была длительная. Но после того, как он вернулся, он уже успел забить. Его вызов оправдан. Когда он кондициях, то он игрок стартового состава нашей сборной»​​, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Тюкавин получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1) в марте 2025 года. Врачи диагностировали у Тюкавина субтотальное нарушение целости передней крестообразной связки правого колена, после чего он перенёс операцию. Во встрече 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), проходившей 13 сентября, Тюкавин впервые вернулся на поле после травмы. В текущем сезоне Константин сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативных передачи.

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android