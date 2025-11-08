Скидки
Андрей Аршавин: сотрудникам «Химок» можно забыть о деньгах

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что работникам футбольного клуба «Химки» не удастся вернуть деньги, которые им должны.

«Сотрудникам «Химок», мне кажется, можно забыть о деньгах. Пытаться вернуть можно, но всё это будет в рамках футбольного права. Такая же ситуация возникла и в турецком клубе. И Юран сбежал оттуда. У меня была такая ситуация в «Кубани». Здесь надо отметить хозяина клуба Олега Мкртчана. Перед своим уходом из клуба он мне всё отдал — хотя долг был за полгода. Он поступил солидно со мной. Мне даже стыдно было просить, так как я полгода не играл — мучился с травмами. Не знаю, отдали ли всем, но большинству деньги вернули, как я знаю», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что бизнесмену Туфану Садыгову пожизненно запрещена деятельность, связанная с футболом. Из-за действий бизнесмена футбольный клуб «Химки» утратил свой профессиональный статус, сообщили в комитете.

