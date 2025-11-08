Радимов назвал фактор, который может решить исход грядущего матча «Балтика» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся калининградская «Балтика» и лидер чемпионата «Краснодар». Встреча состоится 9 ноября.

«Очень тяжёлый матч будет. Вскрывать оборону будет сложно. У «Краснодара» не будет четырёх важных игроков, в том числе Кордобы. «Балтика» на своём поле много шансов не даёт. В этом противостоянии всё может решить один мяч», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет РПЛ, имея в своём активе 32 очка после 14 туров. «Балтика» располагается на четвёртой строчке с 27 очками.

