Аршавин спрогнозировал победителя матча РПЛ «Балтика» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся калининградская «Балтика» и лидер чемпионата «Краснодар». Встреча состоится 9 ноября.

«Балтика» будет сидеть на ногах, висеть на спинах. Матч «Краснодара» с «Оренбургом» показателен. Без Кордобы счёт был 1:1, затем он забил два — 3:1. А здесь «Краснодару» не хватит человека на острие. Думаю, что «Балтика» победит 2:0», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На текущем этапе сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 32 очка после 14 туров. «Балтика» расположена на четвёртой строчке с 27 очками.

