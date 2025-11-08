Скидки
Хоффенхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин спрогнозировал победителя матча РПЛ «Балтика» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся калининградская «Балтика» и лидер чемпионата «Краснодар». Встреча состоится 9 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Балтика» будет сидеть на ногах, висеть на спинах. Матч «Краснодара» с «Оренбургом» показателен. Без Кордобы счёт был 1:1, затем он забил два — 3:1. А здесь «Краснодару» не хватит человека на острие. Думаю, что «Балтика» победит 2:0», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На текущем этапе сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея 32 очка после 14 туров. «Балтика» расположена на четвёртой строчке с 27 очками.

