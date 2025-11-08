«Оно хорошего качества — почти идеальное». Аршавин — о состоянии поля на стадионе в Самаре

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о качестве газона на стадионе в Самаре.

«Когда я вышел на поле, то удивился, что оно хорошего качества — почти идеальное. В Самаре в начале ноября оно отменное. Одну штрафную немного подубили. Оно была на четыре с плюсом, а теперь среднего качества. Подложка там хорошая, земля ровная — мяч не должен прыгать. Трава чуть примялась, где‑то стала пореже, но это не должна быть катастрофа», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится 9 ноября. Эксперты РПЛ провели проверку качества поля «Солидарность Самара Арена» в Самаре перед игрой, так как оно было повреждено после мероприятий XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» и признали его пригодным для проведения матча.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков.