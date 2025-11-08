Радимов определил фаворита в матче РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о фаворите в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит».

«С Махачкалой «Крылья» удручающе смотрелись. «Зенит» — фаворит без вариантов. Самарцы могут победить за счет удачи или какой‑нибудь судейской ошибки. Они очень слабы в атаке. «Зенит» явный фаворит и должен это доказывать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится 9 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 14 матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков.