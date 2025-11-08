«Я бы не сказал, что при Осинькине это другая команда». Аршавин — о «Сочи»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Сочи» не хватает стабильности.

«Я бы не сказал, что при Осинькине это другая команда. Просто пришла какая‑то стабилизация состава. Игорь Витальевич нашел 7–8 человек, которые точно играют. Остальных он ещё пробует. Уверенности, что «Сочи» хорошо сыграет — нет. На кураже могут обыграть «Ростов». Это очень важная игра для «Сочи». В случае победы они дадут себе воздуха и могут взлететь на несколько строчек в турнирной таблице», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» занимает 15‑е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе восемь очков.

В матче 15 тура российского чемпионата команда Игоря Осинькина встретится с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе Фишт (Сочи) 8 ноября.