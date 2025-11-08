Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 15 тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

«Ростов» прибавил с начала чемпионата. Очки просто так отдавать не будут. Не очень понятно, какой настоящий «Сочи». Они сначала обыграли «Ахмат», а затем уступили «Оренбургу». Очки внизу турнирной таблицы нужны всем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сочинцы занимают 15‑е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе восемь очков. Ростовчане набрали 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Матч 15 тура российского чемпионата «Сочи» — «Ростов» пройдёт на стадионе Фишт (Сочи) 8 ноября.