Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 15 тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

«Ростов» прибавил с начала чемпионата. Очки просто так отдавать не будут. Не очень понятно, какой настоящий «Сочи». Они сначала обыграли «Ахмат», а затем уступили «Оренбургу». Очки внизу турнирной таблицы нужны всем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сочинцы занимают 15‑е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе восемь очков. Ростовчане набрали 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Матч 15 тура российского чемпионата «Сочи» — «Ростов» пройдёт на стадионе Фишт (Сочи) 8 ноября.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», Карпин против Дзюбы, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1
Топ-события субботы: «Тоттенхэм» — «МЮ», Карпин против Дзюбы, «Локо» — «Ак Барс» и Ф-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android