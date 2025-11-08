Фабрицио Романо сообщил, куда перейдёт нападающий «Реала» Эндрик

Форвард мадридского «Реала» Эндрик проведёт ближайшее время в аренде во французском «Лионе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, именно «Лион» стал для бразильца приоритетным вариантом, несмотря на интерес со стороны клубов из английской Премьер-лиги.

Ожидается, что аренда продлится полгода — до июня 2026 года.

В текущем сезоне 19-летний нападающий один матч за «Реал», в котором не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до 2030 года. В прошлом сезоне он забил семь голов в 37 встречах во всех турнирах.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»