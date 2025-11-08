Скидки
Хоффенхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» высказался об отношению к главному тренеру Флику и его работе

Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что полностью доверяет главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику.

«Я спокоен, хотя мы каждый день работаем, чтобы становиться сильнее. У Ханси есть чёткое видение, он активно вовлечён во все процессы, происходящие в течение сезона.

Мы сейчас на втором месте в Ла Лиге, надеемся успешно сыграть в Виго и сократить отставание. Впереди матч с «Челси» в Лиге чемпионов… Мы верим в эту команду и в нашего тренера.

Возвращаются игроки после травм, а те, кто выступает с повреждениями, демонстрируют высокий уровень. Мы довольны их отношением и работой», — приводит слова функционера Marca.

Напомним, недавно появились слухи о том, что Флик может покинуть команду по концу сезона.

«Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Комментарии
