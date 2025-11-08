Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал трансферную политику клуба после рекордного лета

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал трансферную политику клуба после рекордного лета
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими взглядами на кадровую политику клуба и возможные трансферы.

«Я полностью согласен со стратегией клуба — не держать слишком большой состав. У нас примерно 19–20 полевых игроков, и при таком количестве крайне важно, чтобы все находились в хорошей форме, особенно при плотном графике матчей. Это оказалось для нас сложнее, чем в прошлом сезоне», — отметил Слот на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ.

После 10 туров мерсисайдцы занимают третье место в турнирной таблице с 18 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, набрав 19 очков. Таблицу возглавляет лондонский «Арсенал» (25 очков).

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле

Материалы по теме
Встреча «Ливерпуля» и «Сити», ремейк финала Лиги Европы и ещё топ-10 матчей уикенда
Рейтинг
Встреча «Ливерпуля» и «Сити», ремейк финала Лиги Европы и ещё топ-10 матчей уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android