Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал трансферную политику клуба после рекордного лета

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими взглядами на кадровую политику клуба и возможные трансферы.

«Я полностью согласен со стратегией клуба — не держать слишком большой состав. У нас примерно 19–20 полевых игроков, и при таком количестве крайне важно, чтобы все находились в хорошей форме, особенно при плотном графике матчей. Это оказалось для нас сложнее, чем в прошлом сезоне», — отметил Слот на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ.

После 10 туров мерсисайдцы занимают третье место в турнирной таблице с 18 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, набрав 19 очков. Таблицу возглавляет лондонский «Арсенал» (25 очков).

