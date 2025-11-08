Скидки
Фабрицио Романо прокомментировал cлухи об интересе «Реала» к Вирджилу ван Дейку

Фабрицио Романо прокомментировал cлухи об интересе «Реала» к Вирджилу ван Дейку
Инсайдер Фабрицио Романо высказался о слухах, связывавших защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка с возможным переходом в мадридский «Реал» этим летом.

«Мне известно, что ван Дейк действительно хотел остаться в «Ливерпуле» и быть ключевой фигурой в этом проекте. Если он продлил контракт с клубом, то потому, что искренне верит в этот проект. У него всегда было огромное желание продолжать играть здесь и подписать новое соглашение.

Иногда истории по-разному подаются в Испании и Англии — это нормально. Также естественно, что агенты футболистов такого уровня, как ван Дейк, контактируют с другими клубами, чтобы понимать ситуацию — это часть их работы.

Но самое важное: Вирджил всегда хотел остаться в «Ливерпуле», и его фокус полностью направлен на игру за этот клуб», — отметил Романо в своём подкасте на YouTube.

Напомним, в прошлом сезоне защитник подписал с «Ливерпулем» новый контракт.

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле

Ван Дейк ответил Руни после критики в свой адрес
