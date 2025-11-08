Скидки
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Переговоры «Реала» и Винисиуса зашли в тупик. Испанцы готовы продать его за € 150 млн

Аудио-версия:
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб, сообщает El Chiringuito TV.

Переговоры о продлении контракта 25-летнего бразильца зашли в тупик, и пока не наблюдается прогресса. По данным источника, «Реал» оценил футболиста в € 150 млн и не намерен отпускать его дешевле.

Сам Винисиус начал рассматривать варианты для продолжения карьеры. Если он решит уйти из Мадрида, приоритетным направлением для него станет английская Премьер-лига — игрок хочет продолжать выступать на высочайшем уровне, а не переходить в Саудовскую Про-Лигу. Ранее сообщалось об интересе к Жуниору со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Винисиус провёл 14 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

