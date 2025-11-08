Скидки
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
20:30 Мск
Лионель Месси может перейти в «Галатасарай» — Fotomac

Комментарии

Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, сообщает Fotomac.

По информации источника, клуб рассматривает возможность краткосрочной аренды 38-летнего футболиста на четыре месяца в межсезонье МЛС. Регулярный сезон МЛС завершился в октябре, а плей-офф продлится до начала декабря. После этого Месси предстоит длительный перерыв до старта следующего сезона в марте 2026 года.

Считается, что этот промежуток может побудить аргентинца согласиться на краткосрочную аренду, чтобы поддерживать форму и игровую готовность перед чемпионатом мира 2026 года. Руководство «Галатасарая» «внимательно следит» за ситуацией с футболистом.

В текущем сезоне Месси провёл 41 матч за «Интер Майами», забил 38 голов и отдал 16 результативных передач.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»

