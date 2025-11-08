Слот — о Вирце: Флориану нужно время, чтобы адаптироваться к партнёрам по команде

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о 22-летнем полузащитнике своей команды Флориане Вирце.

«У нас есть пять или шесть очень хороших полузащитников, которые могут взаимодействовать между собой, но им нужно больше играть вместе, чтобы раскрыть весь потенциал каждого игрока. Флориану нужно время, чтобы адаптироваться к партнёрам по команде, а партнёрам нужно время, чтобы адаптироваться к нему. Пока он играет слева, но могу сказать вам: если не сейчас, то завтра он покажет отличные результаты. У него определённо есть талант, но дело не только в игроке. Важна и команда, в которой ты играешь. Для меня единственная задача — обеспечить ему выход на стабильный уровень», — приводит слова Слота The Guardian.

Футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» летом 2025 года за € 140 млн. В нынешнем сезоне Вирц провёл в составе клуба 15 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.