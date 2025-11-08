Скидки
Главная Футбол Новости

Мареска ответил Руни, раскритиковавшему тренера за чрезмерную ротацию в игре с «Карабахом»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отреагировал на слова бывшего нападающего сборной Англии Уэйна Руни, подвергшего критике тренера за чрезмерную ротацию футболистов в матче Лиги чемпионов с «Карабахом» (2:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

«Я уже много раз говорил, что мы живём в такое время, в такую эпоху, когда каждый может говорить что хочет. Уважаю это, но я уже говорил после матча с «Карабахом», что с тех пор, как я пришёл в клуб, придерживаюсь мнения о необходимости ротации футболистов, и никто не жаловался на невозможность выиграть матч.

Думаю, что когда в ротации участвуют Андрей Сантос, игрок сборной Бразилии, Йоррел Хато, игрок сборной Нидерландов, Эстевао, игрок сборной Бразилии, то дело не в ротации. Они хороши, талантливы и молоды. Конечно, молодым футболистам нужно дать возможность совершить несколько ошибок, чтобы стать лучше», — приводит слова Марески Mirror.

