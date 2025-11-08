Расписание матчей 18-го тура Первой лиги — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 8 ноября, стартует 18-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 18-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 18-го тура Первой лиги (время — московское)

Суббота, 8 ноября:

15:00. «Арсенал» Тула – «Чайка»

16:00. «Родина» – «Нефтехимик»

17:00. «КАМАЗ» – «Волга» Ульяновск

Воскресенье, 9 ноября:

07:00. «СКА-Хабаровск» – «Урал»

10:00. «Енисей» – «Черноморец»

16:00. «Торпедо» – «Сокол»

16:00. «Ротор» – «Шинник»

Понедельник, 10 ноября:

16:00. «Челябинск» – «Уфа»

19:30. «Факел» – «Спартак» Кострома

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Урал», набравший 36 очков. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.