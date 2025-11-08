Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 18-го тура Первой лиги — 2025/2026

Расписание матчей 18-го тура Первой лиги — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 8 ноября, стартует 18-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 18-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 18-го тура Первой лиги (время — московское)

Суббота, 8 ноября:

15:00. «Арсенал» Тула – «Чайка»
16:00. «Родина» – «Нефтехимик»
17:00. «КАМАЗ» – «Волга» Ульяновск

Воскресенье, 9 ноября:

07:00. «СКА-Хабаровск» – «Урал»
10:00. «Енисей» – «Черноморец»
16:00. «Торпедо» – «Сокол»
16:00. «Ротор» – «Шинник»

Понедельник, 10 ноября:

16:00. «Челябинск» – «Уфа»
19:30. «Факел» – «Спартак» Кострома

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Урал», набравший 36 очков. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Урал» обыграл «Челябинск» в перенесённом матче 14-го тура Первой лиги и возглавил таблицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android