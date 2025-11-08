Скидки
Гавр — Нант. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, пройдут три матча 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 8 ноября (время московское):

15:00. «Арсенал» Тула – «Чайка»
16:00. «Родина» – «Нефтехимик»
17:00. «КАМАЗ» – «Волга» Ульяновск

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 36 очков после 17 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого также 36 очков. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 30 после 17 матчей. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Новости. Футбол
Все новости RSS

