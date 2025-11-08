Скидки
Гавр — Нант. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 8 ноября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 8 ноября
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоятся четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 8 ноября (время московское):

14:00. «Динамо» Москва — «Акрон»;
16:30. «Пари НН» — «Рубин»;
16:30. «Динамо» Махачкала — ЦСКА;
19:00. «Сочи» — «Ростов».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка после 14 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 30 очков после 14 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 29 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

