Расписание матчей 11-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 ноября, стартует 11-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 11-го тура АПЛ (время московское)
Суббота, 8 ноября:
15:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед»
18:00. «Эвертон» – «Фулхэм»
18:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Бёрнли»
20:30. «Сандерленд – «Арсенал»
23:00. «Челси» – «Вулверхэмптон»
Воскресенье, 9 ноября:
17:00. «Кристал Пэлас» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
17:00. «Астон Вилла» – «Борнмут»
17:00. «Брентфорд» – «Ньюкасл Юнайтед»
17:00. «Ноттингем Форест» – «Лидс Юнайтед»
19:30. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 25 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (19), тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» (18).