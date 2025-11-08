Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 ноября, стартует 11-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 11-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 8 ноября:

15:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед»

18:00. «Эвертон» – «Фулхэм»

18:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Бёрнли»

20:30. «Сандерленд – «Арсенал»

23:00. «Челси» – «Вулверхэмптон»

Воскресенье, 9 ноября:

17:00. «Кристал Пэлас» – «Брайтон энд Хоув Альбион»

17:00. «Астон Вилла» – «Борнмут»

17:00. «Брентфорд» – «Ньюкасл Юнайтед»

17:00. «Ноттингем Форест» – «Лидс Юнайтед»

19:30. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 25 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (19), тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» (18).