Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: пусть Кахигао решает судьбу Станковича — это полностью его вопрос

Червиченко: пусть Кахигао решает судьбу Станковича — это полностью его вопрос
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Мы же не знаем, что написано в контракте у Станковича — есть ли какие-то задачи, которые обозначены и прописаны. Если, например, заканчивать первый круг РПЛ на каком-то месте ниже пятого — является ли это поводом для расторжения контракта без неустойки?

Мне сложно сказать. Тут вопрос, с кем договариваются и кого хотят взять вместо Станковича.
Есть, конечно, два варианта — ничего не трогать до зимнего перерыва и уже после него дать новому человеку полностью заниматься командой в оставшиеся три месяца, либо взять сейчас, чтобы он посмотрел в деле команду в оставшихся трёх-четырёх турах, чтобы делать какие-то выводы под зиму. Я так это себе вижу. Но у них же для этого есть великий спортивный директор Кахигао, который должен эти вопросы решать. Понимаю, что ему хочется заниматься только «купи-продай», но вообще-то это полностью его вопрос», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Червиченко: если бы Батраков забил пенальти, всё было бы не так великолепно для «Спартака»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android