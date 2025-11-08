Червиченко: пусть Кахигао решает судьбу Станковича — это полностью его вопрос

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Мы же не знаем, что написано в контракте у Станковича — есть ли какие-то задачи, которые обозначены и прописаны. Если, например, заканчивать первый круг РПЛ на каком-то месте ниже пятого — является ли это поводом для расторжения контракта без неустойки?

Мне сложно сказать. Тут вопрос, с кем договариваются и кого хотят взять вместо Станковича.

Есть, конечно, два варианта — ничего не трогать до зимнего перерыва и уже после него дать новому человеку полностью заниматься командой в оставшиеся три месяца, либо взять сейчас, чтобы он посмотрел в деле команду в оставшихся трёх-четырёх турах, чтобы делать какие-то выводы под зиму. Я так это себе вижу. Но у них же для этого есть великий спортивный директор Кахигао, который должен эти вопросы решать. Понимаю, что ему хочется заниматься только «купи-продай», но вообще-то это полностью его вопрос», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Как появился «Спартак»: