Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. Игра не будет показана в прямом эфире на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Томаса Франка набрала 17 очков и на текущий момент занимает шестое место. Подопечные Рубена Аморима заработали 17 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счётом 0:1, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 2:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: