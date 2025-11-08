Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

Лига Европы, финал, 21 мая 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;

АПЛ, 25-й тур, 16 февраля 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;

Кубок Англии, 1/4 финала, 19 декабря 2024 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;

АПЛ, 6-й тур, 29 сентября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 0:3;

АПЛ, 21-й тур, 14 января 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:2.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

