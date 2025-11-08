Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Акрон: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 14:00

«Динамо» М — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
После 14 туров чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает восьмое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 15 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» — 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
