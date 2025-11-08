Скидки
«Дух гладиатора». «Барселона» показала сломавшего нос Эрика Гарсию в защитной маске

«Дух гладиатора». «Барселона» показала сломавшего нос Эрика Гарсию в защитной маске
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию защитника Эрика Гарсии в специальной маске, в которой ему предстоит играть из-за перелома носа.

«Дух гладиатора», — написано в сообщении сине-гранатовых.

Фото: Пресс-служба ФК «Барселона»

Испанский футболист получил травму в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3). Сообщалось, что Гарсия может пропустить игру 12-го тура испанской Примеры с «Сельтой», которая состоится 9 ноября.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

