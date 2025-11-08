Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, есть ли качества, по которым Мир Российская Премьер-Лига лучше чемпионата Франции. Ранее 24-летний футболист выступал за «Нанси», «Ланс» и «Ренн».

«Физическая составляющая в России даже лучше, чем во Франции. Здесь мы много боремся, но тактически всё‑таки французский чемпионат сильнее», — приводит слова Ву «Матч ТВ».

Камерунец перешёл в московский клуб в минувшем сентябре. За этот период защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

