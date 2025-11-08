В «Атланте» сообщили, когда Миранчук отправится в сборную России

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отправится в расположение национальной команды в эти выходные.

«Клуб отпустит его. Миранчук покинет клуб в эти выходные», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе американского клуба.

12 ноября сборная России встретится с Перу в Санкт‑Петербурге. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Чили в Сочи.

В составе сборной России 30-летний полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

