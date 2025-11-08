Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Атланте» сообщили, когда Миранчук отправится в сборную России

В «Атланте» сообщили, когда Миранчук отправится в сборную России
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отправится в расположение национальной команды в эти выходные.

«Клуб отпустит его. Миранчук покинет клуб в эти выходные», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе американского клуба.

12 ноября сборная России встретится с Перу в Санкт‑Петербурге. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Чили в Сочи.

В составе сборной России 30-летний полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Фото
Экс-тренер «Барселоны» Мартино возглавил «Атланту», где выступает Миранчук

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android