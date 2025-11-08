В РФС назвали срок допуска клубов до жеребьёвки еврокубков на следующий сезон

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о сроках допуска клубов до жеребьёвки еврокубков на следующий сезон.

«Решение принимается достаточно быстро. Технической сложности, с точки зрения включения, особо никаких нет. Решение принять можно очень быстро. Накануне еврокубков можно принимать и проводить жеребьёвку», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах в феврале 2022 года.