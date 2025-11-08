Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о своей 1000-й игре: преданность делу — в этом меня никто не превзойдёт

Гвардиола — о своей 1000-й игре: преданность делу — в этом меня никто не превзойдёт
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который станет для специалиста 1000-м в тренерской карьере.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Преданность делу, страсть, любовь — в этом меня никто не превзойдёт. Мы добились невероятных успехов в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Достичь этого трудно, и если я начну всё сначала, то уже не смогу, слишком много игр. Надеюсь, в воскресенье мы сможем продолжить побеждать. Может показаться, что я проявляю ложную скромность, но из каждых 10 игр мы выигрываем семь и в одной или двух играем вничью», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Материалы по теме
Гвардиола проведёт 1000-й матч в тренерской карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android