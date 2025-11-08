Гвардиола — о своей 1000-й игре: преданность делу — в этом меня никто не превзойдёт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который станет для специалиста 1000-м в тренерской карьере.

«Преданность делу, страсть, любовь — в этом меня никто не превзойдёт. Мы добились невероятных успехов в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Достичь этого трудно, и если я начну всё сначала, то уже не смогу, слишком много игр. Надеюсь, в воскресенье мы сможем продолжить побеждать. Может показаться, что я проявляю ложную скромность, но из каждых 10 игр мы выигрываем семь и в одной или двух играем вничью», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.