Филипп Лам: будет интересно, когда Мусиала вернётся после травмы

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам высказался о возвращении после травмы 22-летнего атакующего полузащитника команды Джамала Мусиалы и его месте в составе клуба.

«Будет интересно, когда Мусиала вернётся после травмы. «Бавария» сейчас стабильна без него и демонстрирует выдающуюся игру. Сейчас всё крутится вокруг Кейна, и он платит за это голами. Мусиала — один из самых высокооплачиваемых игроков, его контракт продлён до 2030 года. Да, он очень талантливый, необычный игрок. Но главный вопрос в том, сможет ли «Бавария» интегрировать его так, чтобы это действительно улучшило игру команды, или же это, напротив, нанесёт ущерб чёткости её игрового стиля? Команда успешна только тогда, когда в ней есть что-то большее, чем просто отдельные игроки», — приводит слова Лама The Touchline.

В последние сезоны Мусиала часто страдал от травм. Футболист, считающийся одним из самых талантливых игроков своего поколения, получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки во встрече клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.