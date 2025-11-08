Аморим высказался о фанате, пообещавшем не стричься, пока «МЮ» не победит пять раз подряд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, когда болельщик команды Фрэнк Иллет, пообещавший не стричься, пока манкунианцы не одержат пять побед подряд, сможет сделать это.
«А, не знаю! Когда-нибудь он подстрижётся. Я не знаю когда. Давайте для начала выиграем следующий матч, а потом посмотрим. Лично я надеюсь, что он сможет подстричься как можно быстрее», — приводит слова Аморима Men in Blazers.
До матча 10-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (2:2) «Манчестер Юнайтед» одержал три победы подряд. «Красные дьяволы» выиграли у «Брайтона» (4:2), «Ливерпуля» (2:1) и «Сандерленда» (2:0).
