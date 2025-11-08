Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Билялетдинов: решение по Садыгову не вызвало чувство справедливости, об людей вытерли ноги

Билялетдинов: решение по Садыгову не вызвало чувство справедливости, об людей вытерли ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о решении пожизненно отстранить бизнесмена Туфана Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом.

«Никакой радости это не доставляет. Злорадства тоже нет. Ситуация вызывает только сожаление. Чувство справедливости решение по Садыгову не вызвало. Главный момент остался не решённым — 100 с лишним человек остались униженными и оскорблёнными. Об них вытерли ноги. Решение не исправило состояние. Только сожаление, что создан такой прецедент.

Может, прилетит волшебник и решит вопрос, закроет финансовый вопрос. Тогда будет другое состояние, удовлетворение. Но такого не будет — я реалист. Ничего не светит. Жалко только время, людей, которые работали», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Генсек РФС заявил, что союз выдвинет вопрос об отстранении Садыгова по всему миру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android