Билялетдинов: решение по Садыгову не вызвало чувство справедливости, об людей вытерли ноги

Советский и российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о решении пожизненно отстранить бизнесмена Туфана Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом.

«Никакой радости это не доставляет. Злорадства тоже нет. Ситуация вызывает только сожаление. Чувство справедливости решение по Садыгову не вызвало. Главный момент остался не решённым — 100 с лишним человек остались униженными и оскорблёнными. Об них вытерли ноги. Решение не исправило состояние. Только сожаление, что создан такой прецедент.

Может, прилетит волшебник и решит вопрос, закроет финансовый вопрос. Тогда будет другое состояние, удовлетворение. Но такого не будет — я реалист. Ничего не светит. Жалко только время, людей, которые работали», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.