Ринат Билялетдинов: «Спартак» прыгает по кочкам, но такая история не первый год
Поделиться
Советский и российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Спартак» прыгает по кочкам. Такая история не первый год. При всех тренерах результат был примерно похожим. Наблюдается системность. «Локомотив» был хорош в матче. Игра была острая с двух сторон. Хорошая игра, побольше бы таких. Плюс ещё столько зрителей было!
Но пока «Спартак» не повторяет успехов того года, когда догнал команды, которые были в чемпионской гонке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
12:08
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:35
-
11:35
-
11:35
-
11:20
-
11:07
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:52
-
10:49
-
10:37
-
10:22
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
09:09
-
09:08
-
09:01
-
08:46
-
07:43
-
07:30
-
06:15
-
06:00
-
05:51