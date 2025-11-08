Ринат Билялетдинов: «Спартак» прыгает по кочкам, но такая история не первый год

Советский и российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1).

«Спартак» прыгает по кочкам. Такая история не первый год. При всех тренерах результат был примерно похожим. Наблюдается системность. «Локомотив» был хорош в матче. Игра была острая с двух сторон. Хорошая игра, побольше бы таких. Плюс ещё столько зрителей было!

Но пока «Спартак» не повторяет успехов того года, когда догнал команды, которые были в чемпионской гонке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

