Главная Футбол Новости

Ринат Билялетдинов: «Спартак» прыгает по кочкам, но такая история не первый год

Комментарии

Советский и российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Спартак» прыгает по кочкам. Такая история не первый год. При всех тренерах результат был примерно похожим. Наблюдается системность. «Локомотив» был хорош в матче. Игра была острая с двух сторон. Хорошая игра, побольше бы таких. Плюс ещё столько зрителей было!

Но пока «Спартак» не повторяет успехов того года, когда догнал команды, которые были в чемпионской гонке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Билялетдинов: решение по Садыгову не вызвало чувство справедливости, об людей вытерли ноги

Как появился «Спартак»:

