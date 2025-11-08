Скидки
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

«Ливерпуль» готов продлить контракт с одним из лидеров команды — Романо

Комментарии

«Ливерпуль» готовится начать официальные переговоры с полузащитником Домиником Собослаи о новом долгосрочном контракте. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо. Действующее трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

По информации источника, ожидается, что венгерский футболист продлит контракт ещё на два года. При этом его заработная плата существенно вырастет.

Собослаи играет за «Ливерпуль» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Слот — о Собослаи: мне нравится его работа без мяча в каждой игре

Сколько зарабатывают футболисты:

