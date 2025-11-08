Альварес не включён в список претендентов на награду ФИФА. «Атлетико» выразил недовольство

Отсутствие 25-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в списке номинантов на звание лучшего игрока 2025 года, вызвало удивление и разочарование в клубе.

«Номинанты на звание лучшего игрока 2025 года? Они ничего в этом не понимают! За кого вы голосуете?!» — написал клуб на своей странице в социальной сети Х.

Клуб считает, что аргентинец, забивший 29 голов в своём первом сезоне за клуб, достоин быть в числе номинантов.

Ранее ФИФА опубликовала имена 11 кандидатов. На награду претендуют Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «Пари Сен-Жермен»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все — «Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).