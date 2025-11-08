Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд отметил важность конкуренции «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» в последние годы

Холанд отметил важность конкуренции «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» в последние годы
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о конкуренции «горожан» с «Ливерпулем» в предыдущие годы. За последние восемь сезонов только «Манчестер Сити» (6) и «Ливерпуль» (2) становились чемпионами Англии.

«Нам нужно быть готовыми [к игре с «Ливерпулем»], это будет непросто. В предыдущие годы конкуренция между «Ман Сити» и «Ливерпулем» была потрясающей, мы подталкивали друг друга к тому, чтобы становиться лучше, бороться за титул. Будет сложно, нам нужно показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Холанда City Xtra на своей странице в социальной сети X.

В воскресенье, 9 ноября, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Холанд одним предложением отреагировал на победу «Ман Сити» в матче с «Боруссией» Д

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android