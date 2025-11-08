Холанд отметил важность конкуренции «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» в последние годы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о конкуренции «горожан» с «Ливерпулем» в предыдущие годы. За последние восемь сезонов только «Манчестер Сити» (6) и «Ливерпуль» (2) становились чемпионами Англии.

«Нам нужно быть готовыми [к игре с «Ливерпулем»], это будет непросто. В предыдущие годы конкуренция между «Ман Сити» и «Ливерпулем» была потрясающей, мы подталкивали друг друга к тому, чтобы становиться лучше, бороться за титул. Будет сложно, нам нужно показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Холанда City Xtra на своей странице в социальной сети X.

В воскресенье, 9 ноября, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в матче 11-го тура чемпионата Англии.

