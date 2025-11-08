Скидки
Холанд: мне кажется, что я сейчас в лучшей форме

Холанд: мне кажется, что я сейчас в лучшей форме
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей текущей форме.

«Мне кажется, что я сейчас в лучшей форме. Никогда ещё я не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Начало сезона было хорошим, и я чувствую себя действительно хорошо. Чтобы сохранять ясность мысли, мне нужно сохранять оптимизм. Главное — оставаться в тонусе и сохранять баланс», — приводит слова Холанда репортёр Daily Mail Джек Гоган на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал одну результативную передачу.

