«Акрон-Академия Коноплёва» ввела в эксплуатацию футбольный манеж. Гостями торжественного мероприятия стали тренеры, воспитанники академии и их родители.

Введение в эксплуатацию футбольного манежа входит в план реализации концессионного соглашения по строительству и реконструкции тренировочной базы «Акрон-Академии Коноплёва», которое в 2022 году было заключено между Академией и правительством Самарской области.

Фото: пресс-служба ФК Акрон

«Для полноценного развития региона в системе детско-юношеского футбола необходимо улучшать инфраструктурные возможности для юных игроков. Не каждая футбольная школа может похвастаться даже одним манежем — у «Акрон-Академии Коноплёва» их теперь два. Это не только укрепление материально-технической базы «Акрона» и Академии, но и вклад в спортивную инфраструктуру страны. Надеюсь, в том числе, в этом современном манеже будут воспитаны новые российские футболисты.

Любая большая стройка — это сложности, но тем не менее мы их преодолели всего за полтора года. Акрон Холдинг построил современный, максимально функциональный манеж из самых качественных материалов с шестью раздевалками, просторными входными зонами и комнатами ожидания. Он даст возможность проводить тренировки и соревнования круглогодично — и не только нашим воспитанникам. Планируем, что жители Тольятти смогут заниматься в этом манеже и принимать участие в футбольных турнирах. Уверен, он прослужит на благо академии большое количество времени», — приводит слова президента «Акрона» Павла Морозова пресс-служба тольяттинского клуба.

