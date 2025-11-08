Скидки
Иван Саморано: я бы не подписывал Ламина Ямаля. У него нет ни души, ни сущности «Реала»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Иван Саморано категорично высказался о 18-летнем футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

«Я бы не подписывал Ламина. Он звезда, но он не воплощает в себе суть игрока «Реала». Я бы подписал Педри; он феноменален, и он делает свою работу, не говоря ни слова. Он скромен, говорит только при необходимости, и в этом его суть. У Ламина Ямаля нет ни души, ни сущности «Реала». Он хорош в «Барселоне», но не здесь. Это другая история, совершенно другой клуб. «Реал» Мадрид — команда класса и культуры. Игроки должны это олицетворять», — приводит слова Саморано Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 10 матчей в составе клуба во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Комментарии
