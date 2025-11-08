Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеза: я играл вместе с Роналду, но считаю, что Месси — величайший футболист в истории

Кьеза: я играл вместе с Роналду, но считаю, что Месси — величайший футболист в истории
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я играл с Криштиану Роналду. Это было потрясающе. Месси и Криштиану — лучшие футболисты в истории. Но если быть до конца честным, то я должен сказать, что Лео Месси — величайший игрок в истории», — сказал Кьеза в интервью Sky Sports.

Кьеза выступал вместе с Роналду в составе «Ювентуса» с 2020 по 2021 год. Португальский нападающий перешёл в туринский клуб летом 2018 года. За три сезона он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 101 голом и 28 результативными передачами. В «Ювентусе» Роналду дважды стал чемпионом Италии.

Материалы по теме
«Ливерпуль» изменил мнение насчёт будущего Кьезы в клубе — Football Insider

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android