Кьеза: я играл вместе с Роналду, но считаю, что Месси — величайший футболист в истории

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я играл с Криштиану Роналду. Это было потрясающе. Месси и Криштиану — лучшие футболисты в истории. Но если быть до конца честным, то я должен сказать, что Лео Месси — величайший игрок в истории», — сказал Кьеза в интервью Sky Sports.

Кьеза выступал вместе с Роналду в составе «Ювентуса» с 2020 по 2021 год. Португальский нападающий перешёл в туринский клуб летом 2018 года. За три сезона он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 101 голом и 28 результативными передачами. В «Ювентусе» Роналду дважды стал чемпионом Италии.

