Кьеза объяснил, почему испытывал неловкость из-за поддержки фанатов «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза отметил тёплое отношение болельщиков «красных» к нему с момента перехода в клуб летом 2024 года.

«В первое время после перехода [в «Ливерпуль»] мне было немного неловко, потому что болельщики скандировали имя человека, который не играл. Но мне это очень понравилось. Когда я начал выходить на поле и забивать голы, как в последние месяцы, я стал счастлив, поскольку всё это обрело смысл. Поддержка просто невероятная. Для меня большая честь играть для таких замечательных болельщиков», — сказал Кьеза в интервью Sky Sports.

В первом сезоне в составе «Ливерпуля» итальянец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

