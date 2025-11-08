Альварес — об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»: сейчас я сосредоточен на «Атлетико»

25-летний нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес высказался об интересе к нему «Барселоны» и «ПСЖ».

«Честно говоря, я не знаю. Я вижу, что говорят в социальных сетях… В Испании много говорят обо мне и «Барселоне». Когда в прошлом году я подписал контракт с «Атлетико», много говорили и о «ПСЖ». Да, руководство парижского клуба обсуждало это с моим агентом; они проявляли интерес к подписанию контракта, но он не состоялся. Сейчас я сосредоточен на «Атлетико». Мы подведём итоги в конце сезона», — приводит слова Альвареса France Football.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.