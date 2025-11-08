Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альварес — об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»: сейчас я сосредоточен на «Атлетико»

Альварес — об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»: сейчас я сосредоточен на «Атлетико»
Комментарии

25-летний нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес высказался об интересе к нему «Барселоны» и «ПСЖ».

«Честно говоря, я не знаю. Я вижу, что говорят в социальных сетях… В Испании много говорят обо мне и «Барселоне». Когда в прошлом году я подписал контракт с «Атлетико», много говорили и о «ПСЖ». Да, руководство парижского клуба обсуждало это с моим агентом; они проявляли интерес к подписанию контракта, но он не состоялся. Сейчас я сосредоточен на «Атлетико». Мы подведём итоги в конце сезона», — приводит слова Альвареса France Football.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Агент — об Альваресе: он остаётся привержен проекту «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android