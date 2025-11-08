Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.

После 14 туров чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 17 очков и занимает восьмое место. Подопечные Заура Тедеева заработали 15 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» — 0:0, а «Акрон» победил «Ростов» — 1:0.

